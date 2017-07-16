Риккардо признан «Гонщиком дня» на Гран-при Великобритании
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признан лучшим гонщиком дня по итогам
Гран-при Великобритании. В Сильверстоуне австралийцу удалось прорваться с 19-го места на старте на пятую позицию на финише.
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В первом сегменте квалификации у Риккардо отказал болид,
В чемпионате австралийский пилот занимает четвёртое место.
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