Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30402379/
16 июля 2017, 19:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо признан «Гонщиком дня» на Гран-при Великобритании

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признан лучшим гонщиком дня по итогам Гран-при Великобритании. В Сильверстоуне австралийцу удалось прорваться с 19-го места на старте на пятую позицию на финише.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Даниэль</span> Риккардо признан лучшим гонщиком дня по итогам <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

В первом сегменте квалификации у Риккардо отказал болид, из-за чего он оказался на последнем ряду стартового поля. Однако по ходу гонки он постоянно прорывался вперёд, отыграв последнее место на заключительных кругах после прокола колеса у Себастьяна Феттеля.

В чемпионате австралийский пилот занимает четвёртое место.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера