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16 июля 2017, 18:33 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон сократил отставание от Феттеля в личном зачете «Формулы-1» до одного очка

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. После победы на Гран-при Великобритании британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» сократил до одного очка отставание от немецкого пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в зачете пилотов чемпионата «Формулы-1».

После победы на <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании британец <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон из Мерседеса сократил до одного очка отставание от немецкого пилота <span class=error>Феррари</span> Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> в зачете пилотов чемпионата Формулы-1. Увеличить
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Хэмилтон в воскресенье на трассе в Сильверстоуне стал лучшим, опередив партнера по команде финна Вальттери Боттаса на 14,063 секунды. Замкнул тройку лучших еще один финский пилот Кими Райкконен (+36,570) из «Феррари». Феттель стал седьмым.

После этапа в Великобритании в Феттель со 177 баллами остался лидером общего зачета, в активе Хэмилтона 176 очков. Третье место занимает Боттас (154).

В первую десятку также входят: 4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл», 117 очков), 5. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари», 98), 6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл», 57), 7. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия», 52), 8, Эстебан Окон («Форс Индия», 43), 9. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо», 29), 10. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено», 26). Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят имеет в своем активе 4 балла и занимает 16-е место.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (330 очков). Далее идут: «Феррари» (275), «Ред Булл» (174), «Форс Индия» (95), «Уильямс» (41), «Торо Россо» (33), «Хаас» (29), «Рено» (26), «Заубер» (5), «Макларен» (2).

Следующий этап состоится 28—30 июля в Венгрии.
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