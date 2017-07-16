Хэмилтон сократил отставание от Феттеля в личном зачете «Формулы-1» до одного очка

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Хэмилтон в воскресенье на трассе в Сильверстоуне стал лучшим, опередив партнера по команде финна Вальттери Боттаса на 14,063 секунды. Замкнул тройку лучших еще один финский пилот Кими Райкконен (+36,570) из «Феррари». Феттель стал седьмым.

После этапа в Великобритании в Феттель со 177 баллами остался лидером общего зачета, в активе Хэмилтона 176 очков. Третье место занимает Боттас (154).

В первую десятку также входят: 4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл», 117 очков), 5. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари», 98), 6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл», 57), 7. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия», 52), 8, Эстебан Окон («Форс Индия», 43), 9. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо», 29), 10. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено», 26). Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят имеет в своем активе 4 балла и занимает 16-е место.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» (330 очков). Далее идут: «Феррари» (275), «Ред Булл» (174), «Форс Индия» (95), «Уильямс» (41), «Торо Россо» (33), «Хаас» (29), «Рено» (26), «Заубер» (5), «Макларен» (2).