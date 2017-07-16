Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — 15-й
ТАСС, 16 июля. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки
Гран-при Великобритании.
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Вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал финский пилот «Ферарри» Кими Райкконен.
Трехкратный чемпион мира Хэмилтон в пятый раз в карьере выиграл домашний этап, из них четыре были одержаны подряд (2014−17). По количеству побед на британском
Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 15-м. На первом круге гонки он столкнулся со своим партнером по команде испанцем Карлосом
В общем зачете лидерство сохранил немецкий пилот «Ферарри» Себастьян Феттель, финишировавший седьмым. В его активе 177 очков по итогам 10 этапов. Хэмилтон (176) сократил отставание до одного очка. Третье место занимает Боттас (154).
Следующий этап пройдет в Венгрии с 28 по 30 июля.
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