Квят столкнул с трассы своего напарника на «Гран-при Великобритании»

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После этого инцидента россиянин заехал в боксы, чтобы поменять шины.

Машина Квята столкнулась с Сайнсом на внешней траектории при обгоне, после чего испанец завершил выступление. Россиянин опустился на последнее место.

— Скажите спасибо Дэни, он провел хорошую работу, — прокомментировал Сайнс инцидент по радио.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LAP 2/51: SAFETY CAR<br><br>SAI and teammate KVY collide at Becketts<br><br>The Spaniard's race is over<a href="https://twitter.com/hashtag/BritishGP?src=hash">#BritishGP</a> ?? <a href="https://t.co/t6NM7boAVb">pic.twitter.com/t6NM7boAVb</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/886558845308416000">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>