Квят столкнул с трассы своего напарника на «Гран-при Великобритании»
Во время первого круга «Гран-при Великобритании» пилот «Торо Россо» Даниил Квят столкнулся со своими напарником по команде Карлосом Сайнсом.
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Видимо, что-то случилось...
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После этого инцидента россиянин заехал в боксы, чтобы поменять шины.
Машина Квята столкнулась с Сайнсом на внешней траектории при обгоне, после чего испанец завершил выступление. Россиянин опустился на последнее место.
— Скажите спасибо Дэни, он провел хорошую работу, — прокомментировал Сайнс инцидент по радио.
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