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16 июля 2017, 15:38 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Квят столкнул с трассы своего напарника на «Гран-при Великобритании»

Во время первого круга «Гран-при Великобритании» пилот «Торо Россо» Даниил Квят столкнулся со своими напарником по команде Карлосом Сайнсом.

Во время первого круга Гран-при Великобритании пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> столкнулся со своими напарником по команде <span class=error>Карлосом</span> <span class=error>Сайнсом</span>. Увеличить
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После этого инцидента россиянин заехал в боксы, чтобы поменять шины.

Машина Квята столкнулась с Сайнсом на внешней траектории при обгоне, после чего испанец завершил выступление. Россиянин опустился на последнее место.

— Скажите спасибо Дэни, он провел хорошую работу, — прокомментировал Сайнс инцидент по радио.
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