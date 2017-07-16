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16 июля 2017, 14:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас не планирует повторять трюк с рискованным стартом в Сильверстоуне

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что не планирует повторять в Великобритании рискованный старт, который продемонстрировал в Австрии.

Финн чудом избежал штрафа в Шпильберге, когда начал движение в гонке на грани фальстарта. После гонки в ФИА заявили, что движения финна были в допустимых пределах: Боттас среагировал на световой сигнал за 0.201 секунды.

На вопрос о том, планирует ли он повторить этот трюк в Великобритании, гонщик заявил: «Нет. Я больше не буду этого делать. Я хочу хорошо стартовать, но не буду играть в азартные игры», сообщает Grandprix.
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