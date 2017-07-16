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https://sport.mail.ru/news/formula1/30401037/
16 июля 2017, 13:53 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» предложила Феттелю новый трёхлетний контракт на € 120 млн

По всей видимости, президент «Феррари» Серджио Маркьонне очень заинтересован в сохранении в команде немецкого гонщика Себастьяна Феттеля ещё на три года.

По всей видимости президент <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Серджио</span> <span class=error>Маркьонне</span> очень заинтересован в сохранении в команде немецкого гонщика Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> ещё на три года. Увеличить
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По информации французского издания Auto Hebdo, «Скудерия» предложила немцу новый трёхлетний контракт на сумму в € 120 млн. Нынешнее соглашение Феттеля с «Феррари» рассчитано до конца 2017 года.

Ранее Маркьонне дал ясно понять, что итальянская команда желает сохранить немецкого гонщика, и решение лишь за ним.

В рамках переговоров о продлении контракта на 2018 год Феттель, по слухам, настаивал на том, чтобы «Феррари» продлила соглашение с Кими Райкконеном. Маркьонне, по-видимому, согласился на это условие и предложил финну сделку на один год на € 5 млн, однако финн её ещё не принял.
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