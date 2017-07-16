«Феррари» предложила Феттелю новый трёхлетний контракт на € 120 млн
По всей видимости, президент «Феррари» Серджио Маркьонне очень заинтересован в сохранении в команде немецкого гонщика Себастьяна Феттеля ещё на три года.
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По информации французского издания Auto Hebdo, «Скудерия» предложила немцу новый трёхлетний контракт на сумму в € 120 млн. Нынешнее соглашение Феттеля с «Феррари» рассчитано до конца 2017 года.
Ранее Маркьонне дал ясно понять, что итальянская команда желает сохранить немецкого гонщика, и решение лишь за ним.
В рамках переговоров о продлении контракта на 2018 год Феттель, по слухам, настаивал на том, чтобы «Феррари» продлила соглашение с Кими Райкконеном. Маркьонне,
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