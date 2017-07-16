«Феррари» предложила Феттелю новый трёхлетний контракт на € 120 млн

По информации французского издания Auto Hebdo, «Скудерия» предложила немцу новый трёхлетний контракт на сумму в € 120 млн. Нынешнее соглашение Феттеля с «Феррари» рассчитано до конца 2017 года.



Ранее Маркьонне дал ясно понять, что итальянская команда желает сохранить немецкого гонщика, и решение лишь за ним.



В рамках переговоров о продлении контракта на 2018 год Феттель, по слухам, настаивал на том, чтобы «Феррари» продлила соглашение с Кими Райкконеном. Маркьонне, по-видимому, согласился на это условие и предложил финну сделку на один год на € 5 млн, однако финн её ещё не принял.