Риккардо получит штраф в 10 мест за замену блока MGU-H

Поскольку Риккардо итак будет стартовать в хвосте пелотона (c 19-го места), в «Ред Булл» решили этим воспользоваться для обновления силовой установки. В гонке Гран-при Великобритании на болиде Риккардо будет установлен новый двигатель внутреннего сгорания, новый турбокомпрессор и новые блоки MGU-H и MGU-K, сообщает Autosport.



При этом лишь блок MGU-H будет пятым по счёту, то есть превысит лимит в четыре единицы на сезон. Это означает десять штрафных позиций на старте для Риккардо, однако их всё равно будет недостаточно, чтобы стартовать позади пилота «Макларена» Фернандо Алонсо (который оштрафован за замену компонентов мотора на 30 мест).