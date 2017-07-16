Риккардо получит штраф в 10 мест за замену блока MGU-H
Команда «Ред Булл» приняла решение заменить некоторые компоненты двигателя на болиде Даниэля Риккардо после технических проблем,
из-за которых австралиец был вынужден вчера, 15 июля, завершить квалификацию Гран-при Великобритании уже в первом сегменте.
Поскольку Риккардо итак будет стартовать в хвосте пелотона (c 19-го места), в «Ред Булл» решили этим воспользоваться для обновления силовой установки. В гонке
При этом лишь блок
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