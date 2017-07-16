Марко: Квят был быстрее Сайнса на последних гонках, но ему не везёт

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«В последних гонках Квят быстрее, чем Сайнс, но ему всё ещё очень не везёт, даже больше, чем Ферстаппену», — цитирует Марко Motorsport-Total.

Выступлением Квята доволен и босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«В целом у Квята тот же контракт, что и у Сайнса. Я не могу себе представить сценария, при котором мы не продолжим сотрудничество с Даниилом. Сезон складывается неплохо, так что думаю, что в ближайшем будущем мы продлим с ним сотрудничество», — завершил Хорнер.