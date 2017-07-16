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16 июля 2017, 13:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Марко: Квят был быстрее Сайнса на последних гонках, но ему не везёт

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал недавние выступления пилотов «Торо Россо», отметив, что российский пилот Даниил Квят на протяжении нескольких последних этапов показывает лучшую скорость, чем партнёр по команде Карлос Сайнс.

Советник Ред <span class=error>Булл</span> Хельмут Марко прокомментировал недавние выступления пилотов <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> отметив что российский пилот Даниил <span class=error>Квят</span> на протяжении нескольких последних этапов показывает лучшую скорость чем партнёр по команде <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Сайнс</span>. Увеличить
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«В последних гонках Квят быстрее, чем Сайнс, но ему всё ещё очень не везёт, даже больше, чем Ферстаппену», — цитирует Марко Motorsport-Total.

Выступлением Квята доволен и босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«В целом у Квята тот же контракт, что и у Сайнса. Я не могу себе представить сценария, при котором мы не продолжим сотрудничество с Даниилом. Сезон складывается неплохо, так что думаю, что в ближайшем будущем мы продлим с ним сотрудничество», — завершил Хорнер.
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