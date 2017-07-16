Новым клиентом «Хонды» может стать «Торо Россо»

Стороны провели предварительные переговоры, однако их развитие будет зависеть от ряда факторов. Для «Хонды» важно гарантированно иметь хотя бы одну команду на следующий сезон в ситуации, когда «Макларен» не исключает разрыва соглашения, а «Заубер» вполне может отказаться от исполнения предварительного соглашения (швейцарцы не готовы ждать момента, когда «Хонда» окончательно подтвердит планы на сезон-2018). Что касается «Торо Россо», то «Ред Булл» в случае перехода дочерней команды на «Хонду» может сосредоточиться на проблемах основного коллектива в свете меньшей технической кооперации при использовании разных двигателей. При этом, учитывая, что у «Ред Булл» сейчас нет большого числа молодых талантов, они в теории могли бы отдавать одно место в «Торо Россо» протеже «Хонды». Так или иначе, решение о возможном переходе на моторы «Хонда» будет принято не ранее летней паузы в сезоне-2017 Формулы-1.