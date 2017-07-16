Вольф: Слухи о противоречиях с Хэмилтоном — вздор
Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал критику в адрес Льюиса Хэмилтона
из-за пропуска им F1 Live Show в Лондоне, а также развеял слухи о конфликте пилота с командой.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«То, как к нему отнеслись СМИ, не совсем честно и справедливо. Перед этапом в Сильверстоуне и после сложных гонок в Азербайджане и Австрии относиться так к местному пилоту — противоестественно. Слухи о том, что между Льюисом и мной или всей командой существуют противоречия — вздор.
Я предоставляю ему свободу в плане того, как организовывать свой день. Если он считает, что ему нужно побыть подальше от атмосферы Формулы-1, пообщаться с друзьями — то так тому и быть. У нас нет с этим проблем. Мы осознавали, что можем получить критику
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