Джовинацци: Надеюсь, в следующем году найду своё место в Формуле-1

«Я не думаю о будущем и пытаюсь сосредоточиться на работе. Моя цель — соревноваться в Формуле-1, но на данном этапе я сконцентрирован на предстоящих мне практиках. После этого посмотрим, какие варианты у меня будут на следующий сезон.

Надеюсь, в следующем году найду своё место в Формуле-1, хотя знаю, как тяжело сюда попасть, — приводит слова итальянца PaddockTalk.