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16 июля 2017, 10:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Джовинацци: Надеюсь, в следующем году найду своё место в Формуле-1

Антонио Джовинацци, резервный пилот «Феррари», выступивший в эти выходные на свободной практике за «Хаас», рассказал о своих надеждах на следующий сезон.

«Я не думаю о будущем и пытаюсь сосредоточиться на работе. Моя цель — соревноваться в Формуле-1, но на данном этапе я сконцентрирован на предстоящих мне практиках. После этого посмотрим, какие варианты у меня будут на следующий сезон.

Надеюсь, в следующем году найду своё место в Формуле-1, хотя знаю, как тяжело сюда попасть, — приводит слова итальянца PaddockTalk.
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