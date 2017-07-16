Экклстоун призвал Liberty Media выкупить «Сильверстоун»
Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун призвал новых боссов чемпионата выкупить автодром «Сильверстоун», чтобы сохранить этап Гран-при Великобритании.
«Я бы мог заинтересоваться такой покупкой, но лучшими людьми, которые могут купить автодром, являются представители Liberty Media. Они должны забрать «Сильверстоун» и ещё несколько автодромов.
Убытки последних двух лет? это не проблема для Liberty. Ничего страшного, что гонка теряет около 3 млн. Они потратили такую же сумму ради организации шоу в Лондоне, — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.
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