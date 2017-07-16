Экклстоун призвал Liberty Media выкупить «Сильверстоун»

«Я бы мог заинтересоваться такой покупкой, но лучшими людьми, которые могут купить автодром, являются представители Liberty Media. Они должны забрать «Сильверстоун» и ещё несколько автодромов.

Убытки последних двух лет? это не проблема для Liberty. Ничего страшного, что гонка теряет около 3 млн. Они потратили такую же сумму ради организации шоу в Лондоне, — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.