Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30399803/
16 июля 2017, 9:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Не вижу необходимости, чтобы говорить с командой о своём будущем

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о ситуации со своим контрактом.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> рассказал о ситуации со своим контрактом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянин дал понять, что рассчитывает продолжить сотрудничество с нынешней командой, но вместе с тем готов принять любое её решение.

«Спасибо Кристиану Хорнеру, за недавние тёплые слова о моей работе, я ценю это. Команда Red Bull возвращается на высокий уровень, и я не вижу никаких причин, чтобы отказываться от сотрудничества, но мне тоже нужны ответы. Если у них есть определенные планы, я хочу как можно раньше узнать об этом, поскольку сейчас наступает та стадия сезона, когда вы действительно хотите как можно раньше узнать, какое будущее ждёт вас. Но я не вижу причин, почему мы не можем продолжить сотрудничество.

Я не тот человек, который может диктовать сроки — это в руках команды. Не вижу необходимости, чтобы говорить с командой о своём будущем. Решение находится в их руках, и каким бы оно не было, положительным или отрицательным, после его принятия мы будем двигаться вперед. Они всё прекрасно знают обо мне, у нас уже были некоторые разговоры, и все остались довольны. Я доволен командой, они, судя по словам, довольны мной, и я не вижу причин, почему мы не сможем продолжить сотрудничество. В последние восемь лет в Red Bull занимаются моей карьерой, и в этом году ситуация точно такая же. Я приму любое решение Хельмута Марко.

Сейчас мне нужно быть терпеливым, и делать максимум возможного для Toro Rosso. Команда заслуживает от меня большего, — приводит слова Квята F1News.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера