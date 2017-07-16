Квят: Не вижу необходимости, чтобы говорить с командой о своём будущем

Россиянин дал понять, что рассчитывает продолжить сотрудничество с нынешней командой, но вместе с тем готов принять любое её решение.

«Спасибо Кристиану Хорнеру, за недавние тёплые слова о моей работе, я ценю это. Команда Red Bull возвращается на высокий уровень, и я не вижу никаких причин, чтобы отказываться от сотрудничества, но мне тоже нужны ответы. Если у них есть определенные планы, я хочу как можно раньше узнать об этом, поскольку сейчас наступает та стадия сезона, когда вы действительно хотите как можно раньше узнать, какое будущее ждёт вас. Но я не вижу причин, почему мы не можем продолжить сотрудничество.

Я не тот человек, который может диктовать сроки — это в руках команды. Не вижу необходимости, чтобы говорить с командой о своём будущем. Решение находится в их руках, и каким бы оно не было, положительным или отрицательным, после его принятия мы будем двигаться вперед. Они всё прекрасно знают обо мне, у нас уже были некоторые разговоры, и все остались довольны. Я доволен командой, они, судя по словам, довольны мной, и я не вижу причин, почему мы не сможем продолжить сотрудничество. В последние восемь лет в Red Bull занимаются моей карьерой, и в этом году ситуация точно такая же. Я приму любое решение Хельмута Марко.

Сейчас мне нужно быть терпеливым, и делать максимум возможного для Toro Rosso. Команда заслуживает от меня большего, — приводит слова Квята F1News.