Хэмилтон избежал штрафа за потенциальную блокировку Грожана в квалификации
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон избежал штрафа за потенциальную блокировку гонщика «Хааса» Ромена Грожана в квалификации
Гран-при Великобритании.
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Таким образом, поул Хэмилтона в кваливфикации остаётся в силе.
Во ходу сессии Грожан пожаловался на то, что британский гонщик заблокировал его на быстром круге. После квалификации стюарды
«Стюарды пришли к выводу, что хотя хотя на время Грожана потенциально и могло повлиять нахождение Хэмилтона в 16-м повороте, однако же это ему не помешало», — гласит заявление стюардов, текст которого приводит GPUpdate.
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