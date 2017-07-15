Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30397077/
15 июля 2017, 17:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон избежал штрафа за потенциальную блокировку Грожана в квалификации

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон избежал штрафа за потенциальную блокировку гонщика «Хааса» Ромена Грожана в квалификации Гран-при Великобритании.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон избежал штрафа за потенциальную блокировку гонщика <span class=error>Хааса</span> <span class=error>Ромена</span> <span class=error>Грожана</span> в квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, поул Хэмилтона в кваливфикации остаётся в силе.

Во ходу сессии Грожан пожаловался на то, что британский гонщик заблокировал его на быстром круге. После квалификации стюарды Гран-при Великобритании изучили видеозапись соответствующего момента и не нашли нарушения в действиях Хэмилтона.

«Стюарды пришли к выводу, что хотя хотя на время Грожана потенциально и могло повлиять нахождение Хэмилтона в 16-м повороте, однако же это ему не помешало», — гласит заявление стюардов, текст которого приводит GPUpdate.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера