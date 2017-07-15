Хэмилтон избежал штрафа за потенциальную блокировку Грожана в квалификации

Таким образом, поул Хэмилтона в кваливфикации остаётся в силе.



Во ходу сессии Грожан пожаловался на то, что британский гонщик заблокировал его на быстром круге. После квалификации стюарды Гран-при Великобритании изучили видеозапись соответствующего момента и не нашли нарушения в действиях Хэмилтона.



«Стюарды пришли к выводу, что хотя хотя на время Грожана потенциально и могло повлиять нахождение Хэмилтона в 16-м повороте, однако же это ему не помешало», — гласит заявление стюардов, текст которого приводит GPUpdate.