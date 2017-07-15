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15 июля 2017, 16:28 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике этапа «Ф-1» Гран-при Великобритании

Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике десятого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании.

Пилот Мерседеса британец <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике десятого этапа чемпионата Формулы-1 <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании. Увеличить
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В субботу Хэмилтон стал первым со временем 1 минута 28,063 секунды. Второе место занял пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель (1.28,095), третье — финский гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (1.28,137).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Каят показал 16-е время — 1.30,504. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший — 17-е (1.30,515).

Квалификация Гран-при Великобритании стартует в субботу в 15:00 мск.
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