Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике этапа «Ф-1» Гран-при Великобритании
Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике десятого этапа чемпионата «Формулы-1»
Гран-при Великобритании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу Хэмилтон стал первым со временем 1 минута 28,063 секунды. Второе место занял пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель (1.28,095), третье — финский гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (1.28,137).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Каят показал 16-е время — 1.30,504. Его партнер по команде испанец Карлос
Квалификация
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter