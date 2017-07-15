Риккардо потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании

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После пятничных тренировок команда решила сменить коробку передач на его болиде. Поскольку коробка не отработала положенных шести гонок, австралиец понесёт наказание. Замена и штраф пока не подтверждены стюардами, сообщает GP Update.

Риккардо неизменно попадал на подиум в пяти последних гонках, включая победу на Гран-при Азербайджана.

Также в Сильверстоуне пять позиций потеряет пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.