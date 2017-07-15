Риккардо потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке
Гран-при Великобритании.
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После пятничных тренировок команда решила сменить коробку передач на его болиде. Поскольку коробка не отработала положенных шести гонок, австралиец понесёт наказание. Замена и штраф пока не подтверждены стюардами, сообщает GP Update.
Риккардо неизменно попадал на подиум в пяти последних гонках, включая победу на
Также в Сильверстоуне пять позиций потеряет пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
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