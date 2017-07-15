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15 июля 2017, 11:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Великобритании.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Даниэль</span> Риккардо будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании. Увеличить
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После пятничных тренировок команда решила сменить коробку передач на его болиде. Поскольку коробка не отработала положенных шести гонок, австралиец понесёт наказание. Замена и штраф пока не подтверждены стюардами, сообщает GP Update.

Риккардо неизменно попадал на подиум в пяти последних гонках, включая победу на Гран-при Азербайджана.

Также в Сильверстоуне пять позиций потеряет пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
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