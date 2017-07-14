Квят: Команда знает, как улучшить болид к квалификации Гран-при Великобритании «Ф-1»
МОСКВА, 14 июл —
Р-Спорт. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что пока не совсем доволен тем, как ощущается машина на Гран-при Великобритании, десятом этапе чемпионата «Формулы-1», но команда знает, как можно ее улучшить к третьей практике и квалификации, которые пройдут в субботу.
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На автодроме «Сильверстоун» Квят в пятницу показал седьмой результат в первой практике и стал 12-м во второй.
«Сегодня мы выполнили все, что запланировали. Первая тренировка прошла лучше, чем вторая, так что есть несколько вещей, над которыми можно еще поработать завтра. Ветреные условия не делают нашу работу легче, но, в целом, машина ощущается достаточно неплохо, хоть и не совсем так, как этого бы хотел. Мы думаем, что знаем, как можно улучшить машину к завтрашней тренировке и квалификации, так что этим и займемся, ведь “Сильверстоун” всегда очень требователен», — заявил Квят, слова которого приводятся на официальном сайте команды.
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