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14 июля 2017, 20:48 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Пилот «Мерседеса» Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Великобритании

ТАСС, 14 июля. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Валттери Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Причиной штрафа послужила внеплановая замена коробки передач. В пятницу финн показал лучшее время в обеих свободных практиках Гран-при Великобритании.

Боттас в личном зачете чемпионата мира занимает третье место, уступая лидирующему немцу Себастьяну Феттелю из «Феррари» 35 очков. В нынешнем сезоне финн одержал две победы, в том числе на предыдущем этапе в Австрии.

В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация Гран-при Великобритании. Гонка состоится в воскресенье.
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