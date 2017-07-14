Пилот «Мерседеса» Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Великобритании
ТАСС, 14 июля. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Валттери Боттас потеряет пять мест на старте гонки
Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Причиной штрафа послужила внеплановая замена коробки передач. В пятницу финн показал лучшее время в обеих свободных практиках
Боттас в личном зачете чемпионата мира занимает третье место, уступая лидирующему немцу Себастьяну Феттелю из «Феррари» 35 очков. В нынешнем сезоне финн одержал две победы, в том числе на предыдущем этапе в Австрии.
В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация
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