Пилот «Мерседеса» Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Великобритании

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Причиной штрафа послужила внеплановая замена коробки передач. В пятницу финн показал лучшее время в обеих свободных практиках Гран-при Великобритании.

Боттас в личном зачете чемпионата мира занимает третье место, уступая лидирующему немцу Себастьяну Феттелю из «Феррари» 35 очков. В нынешнем сезоне финн одержал две победы, в том числе на предыдущем этапе в Австрии.