Стюарды не стали наказывать Массу за инцидент с Ферстаппеном

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гонщик «Уильямс» резко замедлился на участке между поворотами, чтобы получить перед собой свободное пространство, но помешал при этом пилоту «Ред Булла», которому пришлось экстренно тормозить во избежании столкновения.

Практически сразу стюарды объявили о начале расследования данного эпизода. Рассмотрев произошедшее, Дэнни Салливан, Герд Энзер и Ниш Шетти не стали применять меры по отношению к Массе.