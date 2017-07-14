Стюарды не стали наказывать Массу за инцидент с Ферстаппеном
Стюарды «Гран-при Великобритании» рассмотрели инцидент, произошедший между Фелипе Массой и Максом Ферстаппеном на сегодняшней тренировке, информирует autosport.com.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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Гонщик «Уильямс» резко замедлился на участке между поворотами, чтобы получить перед собой свободное пространство, но помешал при этом пилоту «Ред Булла», которому пришлось экстренно тормозить во избежании столкновения.
Практически сразу стюарды объявили о начале расследования данного эпизода. Рассмотрев произошедшее, Дэнни Салливан, Герд Энзер и Ниш Шетти не стали применять меры по отношению к Массе.
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