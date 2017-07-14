Боттас — лучший на второй тренировке Гран-при Великобритании, Квят — 11-й
На трассе «Сильверстоун» состоялась вторая тренировка
Гран-при Великобритании, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен.
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Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 11-м.
Формула-1.
1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:28.496
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.047
3. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.332
4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.460
5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.602
6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.090
7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.440
8. Фелипе Масса (Williams) +1.510
9. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.742
10. Эстебан Окон (Force India) +1.887
11. Карлос
12. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.066
13. Серхио Перес (Force India) +2.128
14. Ромен Грожан (Haas) +2.165
15. Лэнс Стролл (Williams) +2.199
16. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.286
17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.339
18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.383
19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.120
20. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.433.
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