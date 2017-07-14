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14 июля 2017, 16:18 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

«Феррари» и «Мерседес» сменили двигатели перед «Гран-при Великобритании»

На машинах «Феррари» и «Мерседеса» перед гонкой «Гран-при Великобритании» заменены двигатели, сообщает F1i.

На машинах <span class=error>Феррари</span> и Мерседеса перед гонкой Гран-при Великобритании заменены двигатели сообщает F1i. Увеличить
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Теперь все четыре пилота этих двух команд произвели по четыре замены моторов. Следующая замена приведет к штрафу на стартовой решетке.

При этом отдельные детали силовой установки Льюис Хэмилтон, Валтерри Боттас и Кими Райкконен заменили по три раза, поэтому имеют право на еще одну замену генераторов и турбокомпрессоров без штрафа.
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