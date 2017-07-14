«Феррари» и «Мерседес» сменили двигатели перед «Гран-при Великобритании»

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Теперь все четыре пилота этих двух команд произвели по четыре замены моторов. Следующая замена приведет к штрафу на стартовой решетке.

При этом отдельные детали силовой установки Льюис Хэмилтон, Валтерри Боттас и Кими Райкконен заменили по три раза, поэтому имеют право на еще одну замену генераторов и турбокомпрессоров без штрафа.