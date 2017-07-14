Росберг отверг возможность возвращения в Ф-1 с «Феррари»
Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг отверг возможность своего возвращения в «Королевские автогонки» в составе итальянской команды «Феррари».
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Последние слухи, которые ходят в паддоке, включили имя немецкого гонщика в число потенциальных кандидатов на замену финну Кими Райкконену в «Скудерии» в 2018 году.
«Нет, этого не произойдёт. Для меня подобные слухи являются большой честью, но я полностью доволен своей карьерой. Я ни о чём не сожалею», — цитирует Росберга итальянское издание Corriere della Sera.
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