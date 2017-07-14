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14 июля 2017, 12:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас — лучший на первой тренировке Гран-при Великобритании, Квят — седьмой

В Сильверстоуне состоялась первая тренировка Гран-при Великобритании, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

В Сильверстоуне состоялась первая тренировка <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании по итогам которой лучшее время на круге показал пилот Мерседеса <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span>. Увеличить
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Второй результат продемонстрировал его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал седьмым.

Формула-1. Гран-при Великобритании. 14 июля. Первая тренировка
1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:29.106
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.078
3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.498
4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.836
5. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1.031
6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.411
7. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.789
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.887
9. Фелипе Масса (Williams) +1.893
10. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.935
11. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.094
12. Эстебан Окон (Force India) +2.104
13. Серхио Перес (Force India) +2.191
14. Ромен Грожан (Haas) +2.504
15. Лэнс Стролл (Williams) +2.578
16. Антонио Джовинацци (Haas) +2.925
17. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +3.065
18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +3.344
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.923
20. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.293.
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