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14 июля 2017, 11:59 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Хельмут Марко: Мы не отпустим Ферстаппена за 100 миллионов евро

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко опроверг слухи о том, что команда готова отпустить Макса Ферстаппена за 100 миллионов евро.

Консультант Ред <span class=error>Булла</span> Хельмут Марко опроверг слухи о том что команда готова отпустить <span class=error>Макса</span> Ферстаппена за 100 миллионов евро. Увеличить
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Ранее появлялась информация об интересе к голландцу со стороны «Феррари».

— Мы не станем отдавать Макса за 100 миллионов евро, — цитирует Bild Марко. — Мы взяли его в «Формулу-1», чтобы реализовать его безумный потенциал, развить его и сделать чемпионом мира. Мы сказали, что сделаем все возможное, чтобы невероятная череда неудач у него прекратилась.
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