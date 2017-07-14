Хельмут Марко: Мы не отпустим Ферстаппена за 100 миллионов евро

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Ранее появлялась информация об интересе к голландцу со стороны «Феррари».

— Мы не станем отдавать Макса за 100 миллионов евро, — цитирует Bild Марко. — Мы взяли его в «Формулу-1», чтобы реализовать его безумный потенциал, развить его и сделать чемпионом мира. Мы сказали, что сделаем все возможное, чтобы невероятная череда неудач у него прекратилась.