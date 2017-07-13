«Феррари» первой протестирует новую систему защиты головы пилота

На машинах «Феррари» уже установили защитные прозрачные щиты, которые должны предохранять голову пилота от попадания различных обломков и мусора, при этом не ограничивая обзор. Как сообщает Sky Sports, впервые в деле этот щит будет применен завтра в свободных заездах «Гран-при Великобритании».

Если система Shield, которая до конца сезона еще не раз будет протестирована, устроит команды и пилотов, то она останется на следующий год. В противном случае будет использована система Halo, которая тестировалась в прошлом сезоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Here's Kimi Raikkonen having a look through the Shield: <a href="https://t.co/wk32yQf3HS">https://t.co/wk32yQf3HS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a></p>— F1 Fanatic (@f1fanatic_co_uk) <a href="https://twitter.com/f1fanatic_co_uk/status/885535917070577664">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>