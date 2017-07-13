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13 июля 2017, 19:55 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

«Феррари» первой протестирует новую систему защиты головы пилота

«Феррари» первой протестирует систему защиты головы пилота Shield, которая может быть использована в обязательном порядке всеми командами со следующего сезона.

На машинах «Феррари» уже установили защитные прозрачные щиты, которые должны предохранять голову пилота от попадания различных обломков и мусора, при этом не ограничивая обзор. Как сообщает Sky Sports, впервые в деле этот щит будет применен завтра в свободных заездах «Гран-при Великобритании».

Если система Shield, которая до конца сезона еще не раз будет протестирована, устроит команды и пилотов, то она останется на следующий год. В противном случае будет использована система Halo, которая тестировалась в прошлом сезоне.
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