«Торо Россо» грозит отстранение с «Гран-при Великобритании»

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Один из элементов подвески был поврежден, о чем в команде знали, однако не стали устранять неисправность, просто перевязав поврежденное крепление.

По данным источника, за грубое нарушение техники безопасности команду могут ждать серьезные санкции вплоть до исключения с «Гран-при Великобритании». Представитель «Торо Россо» вызван к судьям гонки для дачи объяснений, после чего будет вынесен вердикт.