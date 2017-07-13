«Торо Россо» грозит отстранение с «Гран-при Великобритании»
«Торо Россо» могут ждать серьезные санкции со стороны ФИА. Как сообщает F1i, команда представила на обязательную техническую экспертизу в четверг неисправный болид Карлоса Сайнса.
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Видимо, что-то случилось...
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Один из элементов подвески был поврежден, о чем в команде знали, однако не стали устранять неисправность, просто перевязав поврежденное крепление.
По данным источника, за грубое нарушение техники безопасности команду могут ждать серьезные санкции вплоть до исключения с «Гран-при Великобритании». Представитель «Торо Россо» вызван к судьям гонки для дачи объяснений, после чего будет вынесен вердикт.
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