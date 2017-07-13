Марко: «Ред Булл» не отдаст Ферстаппена и за 100 млн

В последнее время ходят слухи, что «Феррари» якобы готова выплатить многомиллионную компенсацию «Ред Булл» за освобождение голландца от контрактных обязательств.



«Мы не откажемся от Макса и за 100 млн. Мы привели его в Формулу-1, чтобы увидеть его безумный потенциал и прогресс. Мы хотим стать чемпионами с ним», — цитирует Марко Bild.



Менеджер Ферстаппена Раймонд Вермюлен в свою очередь заявил: «Мы, как всегда, придерживаемся соблюдения контракта, но это основано на взаимности со стороны “Ред Булл”. Мы не говорим о контрактах с Хельмутом Марко, поскольку знаем, что всё согласовано. У “Ред Булл” есть один из лучших пилотов в паддоке, и можно ожидать, что у нас будет лучшая техника, чтобы стать чемпионами».