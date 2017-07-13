Проект гонки Ф-1 в Дании пока не получил одобрения властей Копенгагена

Ранее сообщалось о планах датского бизнесмена Ларса Сайера Кристенсена организовать гонку Формулы-1 в столице Дании в 2020 году. Кристенсен даже провёл встречу с владельцами коммерческих прав на Ф-1 из компании Liberty Media. Тогда же сообщалось, что разработка конфигурации уличной трассы будет доверена известному архитектору гоночных треков Герману Тильке.



Однако мэр Копенгагена Фрэнк Дженсен рассказал, что данный проект пока не имеет поддержки со стороны властей города. «Сначала мы должны оценить, как будет проходить гонка и как она повлияет на повседневную жизнь в Копенгагене. Это необходимо, прежде чем мы решим, может ли муниципалитет поддержать проект», — рассказал Дженсен в интервью BT.