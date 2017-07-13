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https://sport.mail.ru/news/formula1/30375764/
13 июля 2017, 14:09 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Мэр Лондона заинтересован в проведении Гран-при Великобритании «Формулы-1»

ТАСС, 13 июля. Мэр Лондона Садик Хан заинтересован в проведении на улицах города Гран-при Великобритании — этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Слова Хана приводит телеканал Sky Sports.

<em>ТАСС 13 июля.</em> Мэр Лондона Садик Хан заинтересован в проведении на улицах города <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании — этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1. Слова Хана приводит телеканал Sky Sports. Увеличить
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Ранее Джон Грант, глава Британского клуба гонщиков (BRDC), являющегося владельцем автодрома «Сильверстоун», заявил, что из-за финансовых проблем проведение на этой трассе этапа Гран-при может быть прекращено с 2020 года. Если соглашение BRDC с владельцем «Формулы-1» Liberty Media не будет достигнуто, то 2019 год станет последним, когда «Сильверстоун» примет Гран-при Великобритании.

«Я буду рад обсудить с владельцем “Формулы-1” Liberty Media возможность проведения этапа на улицах города, если их переговоры с “Сильверстоуном” зайдут в тупик. Я встречался с новым руководством “Формулы-1”, и мне было интересно с ними общаться. Уверен, работая в тесном сотрудничестве с нами, руководство “Формулы-1” в конечном итоге сможет провести гонку в Лондоне», — сообщил Хан.

Гран-при Великобритании на «Сильверстоуне» впервые прошел в 1950 году. До 1987 года место его проведения регулярно менялось, после чего соревнования стали проводиться исключительно на «Сильверстоуне».
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