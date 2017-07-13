Мэр Лондона заинтересован в проведении Гран-при Великобритании «Формулы-1»
ТАСС, 13 июля. Мэр Лондона Садик Хан заинтересован в проведении на улицах города
Гран-при Великобритании — этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Слова Хана приводит телеканал Sky Sports.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее Джон Грант, глава Британского клуба гонщиков (BRDC), являющегося владельцем автодрома «Сильверстоун», заявил, что
«Я буду рад обсудить с владельцем “Формулы-1” Liberty Media возможность проведения этапа на улицах города, если их переговоры с “Сильверстоуном” зайдут в тупик. Я встречался с новым руководством “Формулы-1”, и мне было интересно с ними общаться. Уверен, работая в тесном сотрудничестве с нами, руководство “Формулы-1” в конечном итоге сможет провести гонку в Лондоне», — сообщил Хан.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter