Мэр Лондона заинтересован в проведении Гран-при Великобритании «Формулы-1»

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Ранее Джон Грант, глава Британского клуба гонщиков (BRDC), являющегося владельцем автодрома «Сильверстоун», заявил, что из-за финансовых проблем проведение на этой трассе этапа Гран-при может быть прекращено с 2020 года. Если соглашение BRDC с владельцем «Формулы-1» Liberty Media не будет достигнуто, то 2019 год станет последним, когда «Сильверстоун» примет Гран-при Великобритании.

«Я буду рад обсудить с владельцем “Формулы-1” Liberty Media возможность проведения этапа на улицах города, если их переговоры с “Сильверстоуном” зайдут в тупик. Я встречался с новым руководством “Формулы-1”, и мне было интересно с ними общаться. Уверен, работая в тесном сотрудничестве с нами, руководство “Формулы-1” в конечном итоге сможет провести гонку в Лондоне», — сообщил Хан.