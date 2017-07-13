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13 июля 2017, 13:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Зак Браун: Команды должны быть готовы к краткосрочным жертвам на благо Ф-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что команды должны быть готовы к некоторым жертвам в краткосрочный период ради развития Формулы-1.

«Нам нужно делать то, что будет идти на пользу спорту. Это работа Чейза Кэри (руководитель Ф-1. — Прим. “Чемпионата”), и она будет нелёгкой, но “Макларен” готов пойти на некоторые жертвы ради спорта. В конце концов, всё, что хорошо для спорта, вернётся сторицей и создаст лучшие условия для всех нас.

Итак. Мы готовы на некоторые краткосрочные жертвы, поэтому мы надеемся на лучшее в долгосрочной перспективе. Это период, когда всем нам нужно работать вместе, чтобы развивать спорт.

Мы смотрим на 10 лет вперёд и более, а не на ближайшие два года. У нас должно быть до шести команд, способных выигрывать гонки, потому что это то, чего хотят болельщики», — цитирует Брауна Motorsport.
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