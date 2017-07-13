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13 июля 2017, 13:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер обеспокоен спешкой с внедрением защиты кокпита «щит»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер призывает ФИА не спешить с внедрением защиты кокпита, получившей название «щит».

В ходе первой пятничной тренировки Гран-при Великобритании испытания «щита» на трассе проведёт «Феррари».

«Есть проблемы, связанные с этим. Я не уверен, что “щит” прошёл все те же тесты, то “аэроэкран” и “гало”. И необходимо учитывать возможный катастрофический эффект от поражающих его больших элементов.

Поэтому я бы предпочёл, чтобы работа была проделана должным образом с прицелом на 2019 год, вместо того, чтобы торопиться с его внедрением в 2018-м. Сейчас мы будем полагаться на обратную связь от одного пилота в определённых условиях, не будет учтена масса факторов. Я обеспокоен спешкой, при которой не будет уделено должное внимание всем факторам», — цитирует Хорнера Motorsport.
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