Боссы Ф-1 раскритиковали действия владельцев «Сильверстоуна»
Владельцы коммерческих прав на Формулу-1 из Libery Media подвергли критике решение боссов «Сильверстоуна» объявить о досрочном расторжении контракта с «Королевскими автогонками» накануне
Гран-при Великобритании.
11 июля британский клуб гонщиков (BRDC), владеющий трассой, объявил, что воспользовался опцией, позволяющей прекратить сотрудничество с Ф-1 после 2019 года. Предполагается, что на этот шаг владельцы трассы пошли, чтобы выторговать для себя более выгодные условия у новых владельцев Формулы-1 из Liberty Media.
«Неделя, предшествующая
Мы предлагали продлить срок текущего дедлайна (для принятия решения о досрочном расторжении соглашения), чтобы сосредоточиться на том, что будет лучше для Сильверстоуна и Ф-1. К сожалению, руководство трассы выбрало краткосрочное преимущество для выражения своей позиции, — сообщается в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter