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13 июля 2017, 11:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вандорн: Надеюсь, в Сильверстоуне сможем выжать больше из обновлённого мотора

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн поделился своими впечатлениями от двигателя «Хонды» третьей спецификации, который использовал на Гран-при Австрии.

«Многие люди спрашивали меня о моторе третьей спецификации и о том, насколько он отличается от двигателя второй спецификации, который использовал Алонсо.

Честно говоря, с точки зрения мощности в кокпите не чувствовалось никакого существенного отличия. И данные подтвердили эти ощущения. Предстоит ещё много работы по тонкой настройке параметров двигателя, прежде чем мы сможем добиться реальной выгоды.

По крайней мере у нас появились какие-то обновления от “Хонды”, и, отправляясь в Сильверстоун на этой неделе, я надеюсь, что мы сможем выжать чуть больше мощности из двигателя», — написал Вандорн в своей колонке на Motorsport.
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