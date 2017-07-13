Вандорн: Надеюсь, в Сильверстоуне сможем выжать больше из обновлённого мотора

«Многие люди спрашивали меня о моторе третьей спецификации и о том, насколько он отличается от двигателя второй спецификации, который использовал Алонсо.



Честно говоря, с точки зрения мощности в кокпите не чувствовалось никакого существенного отличия. И данные подтвердили эти ощущения. Предстоит ещё много работы по тонкой настройке параметров двигателя, прежде чем мы сможем добиться реальной выгоды.



По крайней мере у нас появились какие-то обновления от “Хонды”, и, отправляясь в Сильверстоун на этой неделе, я надеюсь, что мы сможем выжать чуть больше мощности из двигателя», — написал Вандорн в своей колонке на Motorsport.