Вандорн: Надеюсь, в Сильверстоуне сможем выжать больше из обновлённого мотора
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн поделился своими впечатлениями от двигателя «Хонды» третьей спецификации, который использовал на
Гран-при Австрии.
«Многие люди спрашивали меня о моторе третьей спецификации и о том, насколько он отличается от двигателя второй спецификации, который использовал Алонсо.
Честно говоря, с точки зрения мощности в кокпите не чувствовалось никакого существенного отличия. И данные подтвердили эти ощущения. Предстоит ещё много работы по тонкой настройке параметров двигателя, прежде чем мы сможем добиться реальной выгоды.
По крайней мере у нас появились
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