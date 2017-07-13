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13 июля 2017, 10:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кубица: На тестах на «Поль Рикар» чувствовал себя ещё лучше, чем в Валенсии

Польский гонщик Роберт Кубица прокомментировал тесты на трассе «Поль Рикар» за рулём автомобиля 2012 года E20, состоявшиеся 12 июля.

Поляк смог проехать 90 кругов и остался доволен своими кондициями.

«Физических проблем нет. (На тестах) в Валенсии я был доволен тем, как реагировало моё тело и ум. Сегодня я чувствовал себя ещё лучше, и это придаёт мне уверенности, поскольку я понимаю, что могу ехать довольно хорошо.

Я должен компенсировать левой рукой (нехватку подвижности правой руки), поэтому данному моменту уделяется больше внимания, но это не влияет на мой пилотаж. Единственная подстройка в кокпите состоит в том, что для переключения передач я использую левую руку.

У меня нет никаких сомнений в моих способностях, но впереди ещё долгий путь. Мне нужно восстановить мои инстинкты. У меня есть физические ограничения, но они не оказывают никакого влияния на мой пилотаж», — цитирует Кубицу F1i.
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