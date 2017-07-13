Вольф: Боттас становится сильнее с каждой гонкой

«Валттери становится сильнее с каждой гонкой. После гонки в Баку он просто выполнил свою работу в Австрии. Он знал, что нам нужен поул и победа в гонке. Он не утратил почвы под ногами, провёл отличный старт и добился результата. Он двигается вперёд шаг за шагом, концентрируясь на вещах, которые находятся у него под контролем, которые делают разницу, и его результаты говорят сами за себя», — цитирует Вольфа The Checkered Flag.