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13 июля 2017, 10:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Боттас становится сильнее с каждой гонкой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает очевидным прогресс Валттери Боттаса с каждой новой гонкой.

«Валттери становится сильнее с каждой гонкой. После гонки в Баку он просто выполнил свою работу в Австрии. Он знал, что нам нужен поул и победа в гонке. Он не утратил почвы под ногами, провёл отличный старт и добился результата. Он двигается вперёд шаг за шагом, концентрируясь на вещах, которые находятся у него под контролем, которые делают разницу, и его результаты говорят сами за себя», — цитирует Вольфа The Checkered Flag.
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