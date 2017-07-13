Нико Росберг: Почта потеряла мой чемпионский кубок

«Конечно, он имеет для меня большое значение. Но недавно я сильно напугался — я отправил его на фестиваль в Гудвуд с невероятными мерами безопасности, и он потерялся. Его не было пять дней. Он так много для меня значит! Так что у меня были беспокойные дни, но теперь кубок вернулся. Его потеряли на почте! Но теперь все хорошо, и я счастлив», — приводит слова Росберга Motorsport.