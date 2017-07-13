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https://sport.mail.ru/news/formula1/30371942/
13 июля 2017, 10:00 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Нико Росберг: Почта потеряла мой чемпионский кубок

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг рассказал, что его чемпионский трофей был на несколько дней потерян при транспортировке на фестиваль скорости в Гудвуде.

Чемпион Формулы-1″ 2016 года <span class=error>Нико</span> <span class=error>Росберг</span> рассказал что его чемпионский трофей был на несколько дней потерян при транспортировке на фестиваль скорости в <span class=error>Гудвуде</span><span>.</span> Увеличить
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«Конечно, он имеет для меня большое значение. Но недавно я сильно напугался — я отправил его на фестиваль в Гудвуд с невероятными мерами безопасности, и он потерялся. Его не было пять дней. Он так много для меня значит! Так что у меня были беспокойные дни, но теперь кубок вернулся. Его потеряли на почте! Но теперь все хорошо, и я счастлив», — приводит слова Росберга Motorsport.
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