Испорченный праздник в Сильверстоуне

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Похоже, процесс Брексита заразителен для жителей туманного Альбиона. Владельцы автодрома в Сильверстоуне, где 13 мая 1950 года прошла самая первая в истории гонка «Формулы-1», объявили о досрочном расторжении контракта на проведение «Гран-при Великобритании». А трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон совершенно неожиданно ушел на каникулы и пропустил устроенное руководством «Королевской серии» автогоночное шоу.

БРЕКСИТ ПО-КОРОЛЕВСКИ

«Гран-при Великобритании» неизменно проходил в Сильверстоуне с 1987 года, но теперь существует вероятность того, что Мекка британского, да и мирового автоспорта потеряет этап «Формулы-1» с 2020 года. Британский клуб гонщиков (BRDC), который является владельцем автодрома, в 2010 году подписал 17-летнее соглашение на проведение гонки. Но в договоре был пункт, предусматривающий досрочное расторжение контракта после 2019 года.

Этим пунктом владельцы автодрома и воспользовались, объяснив свое решение убытками, которые они терпят в результате проведения «Гран-при Великобритании» в последние три года. На это решение пока сдержанно отреагировали новые владельцы королевской серии из «Либерти Медиа», обвинившие председателя BRDC Джона Гранта в позерстве. В своем заявлении владельцы «Формулы-1» подчеркнули, что решение о досрочном расторжении контракта испортило атмосферу праздника, которой пропитан «Гран-при Великобритании».

Нет сомнений в том, что «Гран-при Великобритании» из календаря чемпионата мира не исчезнет — это один из исторических этапов чемпионата мира наряду с «Гран-при Италии» и «Гран-при Монако». Но с тем, где будет проводиться гонка с 2020 года, ясности нет. Варианты возможны разные. Самый вероятный — новый контракт на более выгодных для владельцев Сильверстоуна условиях, самый невероятный — городская гонка в Лондоне. На это намекнул новый босс «Формулы-1» Чейз Кэри.

ОТПУСК РАДИ ПОБЕДЫ

Масла в огонь подлил и Льюис Хэмилтон, который внезапно объявил о том, что уходит на короткие каникулы. Один из двух дней отпуска пришелся аккурат на шоу F1 Live в Лондоне, которое стало разогревом перед гоночным уик-эндом. Программу этого шоу владельцы «Формулы-1» держали в секрете, разрабатывая несколько месяцев. По большому счету это шоу стало прототипом того, как «Либерти Медиа» видит подобные мероприятия на других этапах.

Мероприятие получилось насыщенным — с рассказами о будущем гоночной серии, с познавательными программами, с парадом гоночных автомобилей разных лет и участием звезд прошлого и настоящего. Отказался участвовать только один человек — любимец местных болельщиков, три последних года неизменно побеждавший в Сильверстоуне. Хэмилтон обратился к своим поклонникам через социальные сети, подчеркнув, что ждет их поддержки на трибунах.

В «Мерседес» никаких внятных объяснений отпуску Хэмилтона за пару дней до начала тренировок не дали, сославшись на сообщение самого гонщика. Возможно, Льюису после неудач в Баку и Австрии действительно нужна небольшая перезагрузка перед «самой важной гонкой всего сезона» (именно так Хэмилтон назвал домашний этап пару недель назад). Но в данном случае это выглядит очень странно, тем более что после «Гран-при Венгрии» 30 июля королевская серия уйдет на традиционные летние каникулы.

Наверное, в борьбе за чемпионство, особенно когда отстаешь на 20 очков, все средства хороши, даже такое показательное позерство.

РЕШАЮЩАЯ ГОНКА ДЛЯ КВЯТА

Но если в борьбе за чемпионство «Гран-при Великобритании» решающим точно не станет, то для Даниила Квята предстоящая гонка может оказаться решающей в плане дальнейшей карьеры в «Формуле-1». В «Ред Булле» перед «Гран-при Австрии» воспользовались опцией продления контракта с Карлосом Сайнсом на следующий сезон. Испанец проведет его в составе «Торо Россо», а дальше будет волен выбирать.

У Квята в контракте есть точно такой же пункт о пролонгации соглашения, но продлевать его в «Ред Булл» не спешат. И Хельмут Марко, и Кристиан Хорнер в один голос говорят, что Даниил проводит хороший сезон. Если учесть, что Квят за прошедшие девять гонок набрал аж 4 очка (и выбил Макса Ферстаппена в Шпильберге), а Сайнс — 29, эта похвала выглядит издевкой. У «Ред Булл» есть несколько кандидатов на место в «Торо Россо», и кандидатура российского пилота не выглядит очевидной.

Квяту необходимо переломить ситуацию. Статистика в Сильверстоуне на стороне Даниила — ни разу в прошедших трех гонках он не оставался без набранных очков. И сейчас эти очки необходимы и ему, и команде. Перед «Гран-при Великобритании» усилились слухи о контрактах и в отношении других пилотов, а также появилась информация о том, что «Хонда» вообще может уйти из «Формулы-1» после 2018-го, а «Макларен» обратился за помощью к «Феррари», с которой соперничает более полувека. Гонка обещает быть интереснее той, что прошла неделю назад, а все ее участники постараются опровергнуть слова владельцев «Формулы-1» о том, что автоспортивный праздник уже испорчен.

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА

14 июля, пятница.

11.00 — 12.30 Первая тренировка.

15.00 — 16.30 Вторая тренировка.

15 июля, суббота.

12.00 — 13.00 Вторая тренировка.

15.00 — 16.00 Квалификация.

16 июля, воскресенье.

15.00 — 17.00 Гонка.