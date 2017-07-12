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https://sport.mail.ru/news/formula1/30368207/
12 июля 2017, 21:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Мэр Лондона готов обсудить проведение Гран-при Формулы-1

Мэр Лондона Садик Хан выразил готовность начать переговоры о проведении Гран-при Формулы-1. Ранее автодром «Сильверстоун» досрочно расторг контракт на проведение Гран-при Великобритании.

Мэр Лондона Садик Хан выразил готовность начать переговоры о проведении <nobr>Гран-при </nobr>Формулы-1. Увеличить
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«Если их переговоры с «Сильверстоуном» не удались, я буду рад обсудить всё с Ф-1. Нам нужно преодолеть определённые препятствия. Я встречался с новыми боссами Ф-1, и это глоток свежего воздуха. У них есть прорывные идеи. И если они захотят со мной поговорить, буду рад выслушать их и работать с ними.

Давайте подождём. Ф-1 только вышла из сделки с «Сильверстоуном». В Лондоне много фанатов Ф-1. На нашем пути есть препятствия, но нет причин, чтобы мы не смогли устроить гонку в Лондоне в будущем, — приводит слова Хана Sky Sports.
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