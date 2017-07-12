Роберт Кубица проведет тесты за рулем «Рено» в Венгрии
Как сообщает The Drive, польский гонщик Роберт Кубица проведет тестовые заезды за рулем болида «Рено» текущей конфигурации.
Тестовая сессия Кубица в Венгрии запланирована на
Добавим, что эти тесты станут дополнительными для Кубицы, и не будут означать отмены заездов поляка на автодроме «Поль Рикар». В последнее время появляется все больше слухов о потенциальном возвращении некогда топового гонщика Формулы-1.
Напомним, что Кубица выступал в Королевских гонках с 2006 по 2010 год, но в феврале 2011 года ему пришлось оставить Формулу-1
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