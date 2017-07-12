Роберт Кубица проведет тесты за рулем «Рено» в Венгрии

Тестовая сессия Кубица в Венгрии запланирована на 1—2 августа , когда трасса примет тесты новичков.

Добавим, что эти тесты станут дополнительными для Кубицы, и не будут означать отмены заездов поляка на автодроме «Поль Рикар». В последнее время появляется все больше слухов о потенциальном возвращении некогда топового гонщика Формулы-1.