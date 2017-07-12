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12 июля 2017, 14:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда: «Мерседесу» Алонсо не нужен

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает преувеличенными слухи о возможном возвращении Фернандо Алонсо, ныне выступающего за «Макларен», в итальянскую команду «Феррари».

<span class=error>Неисполнительный</span> председатель совета директоров Мерседеса Ники <span class=error>Лауда</span> считает преувеличенными слухи о возможном возвращении <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> ныне выступающего за <span class=error>Макларен</span> в итальянскую команду <span class=error>Феррари</span>. Увеличить
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«Я не думаю, что «Феррари» хочет снова заполучить его. Он ушёл из «Скудерии», имея контракт, в такой же ситуации он в своё время покинул «Макларен», — цитирует Лауду испанское издание AS.

Что касается возможности перехода Алонсо в «Макларен», то Лауда заявил следующее: «У нас есть пилоты, которые справляются со своей работой. Так что, если мы победим с Хэмилтоном и Боттасом, зачем нам кого-то менять?».
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