Лауда: «Мерседесу» Алонсо не нужен
Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает преувеличенными слухи о возможном возвращении Фернандо Алонсо, ныне выступающего за «Макларен», в итальянскую команду «Феррари».
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«Я не думаю, что «Феррари» хочет снова заполучить его. Он ушёл из «Скудерии», имея контракт, в такой же ситуации он в своё время покинул «Макларен», — цитирует Лауду испанское издание AS.
Что касается возможности перехода Алонсо в «Макларен», то Лауда заявил следующее: «У нас есть пилоты, которые справляются со своей работой. Так что, если мы победим с Хэмилтоном и Боттасом, зачем нам
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