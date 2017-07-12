Лауда: «Мерседесу» Алонсо не нужен

«Я не думаю, что «Феррари» хочет снова заполучить его. Он ушёл из «Скудерии», имея контракт, в такой же ситуации он в своё время покинул «Макларен», — цитирует Лауду испанское издание AS.



Что касается возможности перехода Алонсо в «Макларен», то Лауда заявил следующее: «У нас есть пилоты, которые справляются со своей работой. Так что, если мы победим с Хэмилтоном и Боттасом, зачем нам кого-то менять?».