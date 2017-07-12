Кубица протестировал болид «Рено» 2017 года на симуляторе
Польский гонщик Роберт Кубица рассказал, что уже имел возможность ознакомиться с болидом «Рено» 2017 года на симуляторе команды.
На тестах Формулы-1 в Венгриии Кубица получит возможность испытать «Рено» R.S. 17 на трассе.
«Я смог опробовать автомобиль 2017 года (на симуляторе). День прошёл очень хорошо, но я не хочу вдаваться в подробности, но да, у меня была такая возможность. Я был очень рад, как и команда.
Нынешняя ситуация хороша. Многие вещи изменились в моей голове. У меня нет ограничений, которые были», — цитирует Кубицу Sky Italia.
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