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12 июля 2017, 14:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

К Гран-при Великобритании «Форс Индия» серьёзно обновила болид

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин рассказал о подготовленных к Гран-при Великобритании новинках.

«У нас есть комплект обновлений для Сильверстоуна, который включает и новое переднее антикрыло. Есть и другие обновления, в основном для передней части болида. Это один из самых больших наших пакетов обновлений, если не самый большой в этом сезоне», — цитирует Грина Autosport.

Технический директор «Форс Индия» также подтвердил, что этот пакет обновлений крупнее того, что был представлен в Барселоне, и рассказал, что ещё один ожидается на Гран-при Сингапура: «В Сингапуре будет ещё один большой пакет обновлений. Сейчас они проходят тесты в аэродинамической трубе. Потом будут реализованы в реальном масштабе».
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