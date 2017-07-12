К Гран-при Великобритании «Форс Индия» серьёзно обновила болид

«У нас есть комплект обновлений для Сильверстоуна, который включает и новое переднее антикрыло. Есть и другие обновления, в основном для передней части болида. Это один из самых больших наших пакетов обновлений, если не самый большой в этом сезоне», — цитирует Грина Autosport.



Технический директор «Форс Индия» также подтвердил, что этот пакет обновлений крупнее того, что был представлен в Барселоне, и рассказал, что ещё один ожидается на Гран-при Сингапура: «В Сингапуре будет ещё один большой пакет обновлений. Сейчас они проходят тесты в аэродинамической трубе. Потом будут реализованы в реальном масштабе».