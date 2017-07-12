В Сети появилась схема конфигурации трассы для Гран-при Дании

В конце июня стало известно о планах датского бизнесмена Ларса Сайера Кристенсена организовать гонку Формулы-1 в столице Дании в 2020 году. Кристенсен даже провёл встречу с владельцами коммерческих прав на Ф-1 из компании Liberty Media. Тогда же сообщалось, что разработка конфигурации уличной трассы будет доверена известному архитектору гоночных треков Герману Тильке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="da" dir="ltr">Her er den danske Formel 1-bane: Skarpt sving ved Christiansborg og 300 km/t hen over Knippelsbro <a href="https://t.co/sgDMmgvY4F">https://t.co/sgDMmgvY4F</a> <a href="https://t.co/wVPteJQtQV">pic.twitter.com/wVPteJQtQV</a></p>— Jyllands-Posten (@jyllandsposten) <a href="https://twitter.com/jyllandsposten/status/884835991848075264">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>