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12 июля 2017, 13:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В Сети появилась схема конфигурации трассы для Гран-при Дании

В Сети появилась схема конфигурации уличной трассы в Копенгагене, которая могла бы принять Гран-при Дании Формулы-1.

В конце июня стало известно о планах датского бизнесмена Ларса Сайера Кристенсена организовать гонку Формулы-1 в столице Дании в 2020 году. Кристенсен даже провёл встречу с владельцами коммерческих прав на Ф-1 из компании Liberty Media. Тогда же сообщалось, что разработка конфигурации уличной трассы будет доверена известному архитектору гоночных треков Герману Тильке.
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