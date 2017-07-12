Квят: Прежние успехи в Сильверстоуне ещё не гарантируют очков

«Мне нравится “Сильверстоун”, потому что на этой трассе есть скоростные легендарные повороты, которые делают трек абсолютно уникальным. Это трасса с большой историей.



Каждый раз, когда я выступал в “Сильверстоуне”, то финишировал в очках и проводил там хорошие гонки. Мне очень нравится эта трасса, однако прежние успехи не гарантируют очков. Каждый год всё начинается с нуля. Но я надеюсь, что смогу продолжить эту позитивную тенденцию в этом году… Нам это действительно необходимо.



Всегда нужно принимать во внимание фактор погоды, когда гоняешься в Сильверстоуне. Но я должен сказать, что мне нравится британская погода, особенно летом, когда можно спать с открытым окном и чувствовать бриз», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».