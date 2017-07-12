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12 июля 2017, 12:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Прежние успехи в Сильверстоуне ещё не гарантируют очков

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал свой комментарий к предстоящему Гран-при Великобритании.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> дал свой комментарий к предстоящему <nobr>Гран-при </nobr>Великобритании. Увеличить
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«Мне нравится “Сильверстоун”, потому что на этой трассе есть скоростные легендарные повороты, которые делают трек абсолютно уникальным. Это трасса с большой историей.

Каждый раз, когда я выступал в “Сильверстоуне”, то финишировал в очках и проводил там хорошие гонки. Мне очень нравится эта трасса, однако прежние успехи не гарантируют очков. Каждый год всё начинается с нуля. Но я надеюсь, что смогу продолжить эту позитивную тенденцию в этом году… Нам это действительно необходимо.

Всегда нужно принимать во внимание фактор погоды, когда гоняешься в Сильверстоуне. Но я должен сказать, что мне нравится британская погода, особенно летом, когда можно спать с открытым окном и чувствовать бриз», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».
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