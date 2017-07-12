Вассёр: Готов вести «Заубер» к достижению амбициозных целей

«Я очень горжусь тем, что присоединяюсь к “Зауберу”, и хочу поблагодарить акционеров за оказанное мне доверие. Меня впечатлила база команды в Хинвиле, а также талант и амбиции сотрудников.



Я очень надеюсь помочь команде своим опытом и решимостью вести всех людей в правильном направлении во всём, что они делают. Убеждён, что все вместе мы достигнем амбициозных целей. Я не могу дождаться начала работы с нашими пилотами, инженерами и всем персоналом», — цитирует Вассёра пресс-служба команды.