11 июля в немецких СМИ появилась информация, что «Хонда» якобы аннулировала соглашение с «Заубером» после ухода с поста руководителя команды Мониши Кальтенборн.



Однако теперь стало известно, что ситуация несколько отличается и что сделка между «Заубером» и «Хондой» никогда не было официально завершена.



Считается, что разногласия по поводу сделки с «Хондой» были одной из причин ухода Кальтенборн из команды. Новый владелец «Заубер» решил, что команда не может себе позволить быть неконкурентоспособной в следующем сезоне и что ей нужно сфокусироваться на том, чтобы заполучить приличный двигатель.