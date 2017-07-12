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12 июля 2017, 11:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Разногласия по сделке с «Хондой» — одна из причин ухода Кальтенборн из «Заубера»

Сделка «Заубера» с «Хондой» о поставках моторов с 2018 года отменена по инициативе швейцарской команды, сообщает Autosport со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией.

11 июля в немецких СМИ появилась информация, что «Хонда» якобы аннулировала соглашение с «Заубером» после ухода с поста руководителя команды Мониши Кальтенборн.

Однако теперь стало известно, что ситуация несколько отличается и что сделка между «Заубером» и «Хондой» никогда не было официально завершена.

Считается, что разногласия по поводу сделки с «Хондой» были одной из причин ухода Кальтенборн из команды. Новый владелец «Заубер» решил, что команда не может себе позволить быть неконкурентоспособной в следующем сезоне и что ей нужно сфокусироваться на том, чтобы заполучить приличный двигатель.
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