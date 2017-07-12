«Заубер» объявил о назначении Вассёра на пост руководителя команды
«Заубер» в официальном
пресс-релизе объявил о назначении Фредерика Вассёра на пост руководителя команды.
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На этой должности Вассёр сменит Монишу Кальтенборн, которая неожиданно покинула «Заубер» перед
В свои обязанности на посту главы команды Вассёр вступит после
Сезон-2016 Вассёр провёл в команде «Рено», сперва в качестве гоночного директора, а затем в должности руководителя конюшни. Однако в январе он покинул команду из Энстоуна, сославшись на противоречия во взглядах в управлении конюшней с высшим руководством «Рено».
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