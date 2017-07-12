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12 июля 2017, 11:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Заубер» объявил о назначении Вассёра на пост руководителя команды

«Заубер» в официальном пресс-релизе объявил о назначении Фредерика Вассёра на пост руководителя команды.

<span class=error>Заубер</span> в официальном <nobr>пресс-релизе</nobr> объявил о назначении <span class=error>Фредерика</span> <span class=error>Вассёра</span> на пост руководителя команды. Увеличить
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На этой должности Вассёр сменит Монишу Кальтенборн, которая неожиданно покинула «Заубер» перед Гран-при Баку.

В свои обязанности на посту главы команды Вассёр вступит после Гран-при Великобритании, который состоится в ближайший уик-энд.

Сезон-2016 Вассёр провёл в команде «Рено», сперва в качестве гоночного директора, а затем в должности руководителя конюшни. Однако в январе он покинул команду из Энстоуна, сославшись на противоречия во взглядах в управлении конюшней с высшим руководством «Рено».
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