«Заубер» объявил о назначении Вассёра на пост руководителя команды

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На этой должности Вассёр сменит Монишу Кальтенборн, которая неожиданно покинула «Заубер» перед Гран-при Баку.



В свои обязанности на посту главы команды Вассёр вступит после Гран-при Великобритании, который состоится в ближайший уик-энд.



Сезон-2016 Вассёр провёл в команде «Рено», сперва в качестве гоночного директора, а затем в должности руководителя конюшни. Однако в январе он покинул команду из Энстоуна, сославшись на противоречия во взглядах в управлении конюшней с высшим руководством «Рено».