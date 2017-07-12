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12 июля 2017, 1:13 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Виталий Петров: Квяту нужно подходить к стартам чуть более взвешено

Российский гонщик Виталий Петров прокомментировал действия Даниила Квята в гонке Гран-при Австрии.

Российский гонщик Виталий <span class=error>Петров</span> прокомментировал действия Даниила <span class=error>Квята</span> в гонке <nobr>Гран-при </nobr>Австрии. Увеличить
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© РИА "Новости"

То, что произошло на старте с Даниилом Квятом, наверное, долго анализировать ни к чему. Он снова ошибся, перетормозил и врезался в Алонсо. Сам по себе старт у него был хороший, но потом, возможно, Даниил отвлекся буквально на долю секунды — и после этого исход был предрешен. Больше, в принципе, говорить не о чем.

Я не думаю, что ему надо действовать впредь более аккуратно, нет. Но постараться подходить к стартам чуть более взвешено. Тем более сейчас, когда очков у него не так и много. Ему уже сейчас надо бы начать их набирать. Я видел комментарии Кристиана Хорнера, который говорит о том, что они должны подписать его и на следующий год, но все может очень быстро измениться, если результаты будут оставаться такими же, — написал Петров в личном блоге на Motorsport.com.
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