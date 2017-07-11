«Хочется увидеть рядом с Феттелем отличного гонщика». СМИ — о ГП Австрии
После этапа Формулы-1 на «Ред Булл Ринге» СМИ жёстко раскритиковали Кими Райкконена и оценили шансы Боттаса вмешаться в борьбу за титул.
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«Меня поразило, насколько разные три гонщика, которые борются за победу. Трудно представить три более различных характера. Начнём с лидера. У Себастьяна есть черта, которую я видел у ряда предыдущих чемпионов: полная неспособность признать, что они могут быть не правы, и убеждение, что они всегда правы. Таким был Айртон Сенна, таким определённо был Михаэль Шумахер, у Найджела Мэнселла тоже была такая черта.
Было интересно слышать жалобы Феттеля после финиша насчёт старта Боттаса — на фоне недавних событий в Баку. Та гонка должна была нанести Феттелю урон, но к вечеру воскресенья я пришёл к выводу, что ситуация сильнее повлияла на Хэмилтона, а Себ пнул её так же, как колесо «Мерседеса».
А вот плохое настроение Льюиса сильно влияет на его выступления на трассе. Когда он счастлив, то непобедим. В Австрии это было не так. Без сомнений, стычка в Баку оставалась у него в голове, и казалось, что плохое настроение вызывало проблемы на трассе. По факту он был быстрейшим гонщиком на трассе, а для меня — пилотом дня. Но он всю гонку жаловался по радио — и
Ну и Валттери. Победы и борьба за титул ничуть его не изменили. Он точно знает, кем является и за что борется. Это очень сильно напоминает мне Мику Хаккинена. Он просто не попадает в такие переплёты эмоций, как Феттель
«Валттери нужно ещё прибавить»
Вместе с тем герою Австрии всё ещё есть над чем работать, указывает Лоуренс Эдмонтон из ESPN: «Валттери ещё нужно найти в среднем чуть больше десятой, чтобы начинать регулярно опережать Льюиса в квалификациях. Да, в Австрии было хорошо, но штраф Льюиса сказался на сессии. Он поставил время в Q2 на “суперсофте”,
Важно, чтобы Хэмилтона вновь не остановили технические и другие проблемы, напоминает Эндрю Бенсон из BBC. В этом году Льюис потерял немало очков в России, Монако, Азербайджане и Австрии. В случае со Шпильбергом на пути Льюиса встал штраф, и это новый повод для обсуждения: должны ли гонщики страдать
«Логично, что все гонщики сходятся во мнении, что не должны получать наказания за то, что находится вне их контроля, — пишет Жиль Ричардс из Guardian. — Но эти штрафы обоснованы желанием не давать
«Кими равнодушен, даже когда его критикует Маркьонне»
Пока в «Мерседесе» сразу два гонщика борются за титул, в «Феррари» всё проще. Михаэль Шмидт из Auto Motor und Sport уверен, что в Австрии «Скудерия» пожертвовала гонкой Кими Райкконена ради его напарника.
«В “Феррари” легко могли отразить атаку Хэмилтона с помощью раннего
Но у “Феррари” была причина, чтобы оставлять их номера два на трассе так долго, как это возможно. Команда хорошо поработала с прицелом на титул. Борьба с Кими стоила Хэмилтону 13 секунд — это было гарантией, что он не станет угрозой для Феттеля. А в итоге британец оказался так далеко, что не прошёл даже Риккардо», — обращает внимание Шмидт.
«Айсмен в последнее время выглядит слишком расслабленным, — пишет Кристиан Ниммерволь из
«Не знаю, кто выдаёт больше — Феттель или машина, — признаётся Мануэль Франко из AS. — Хотелось бы увидеть рядом с немцем ещё одного отличного пилота, чтобы всё проверить». Намёк на Алонсо?
Не убеждают Франко и два гонщика «Уильямса»: «Извините, дорогие друзья, но даже несмотря на подиум Стролла канадцу всё ещё надо учиться, а Масса уже слишком сильно сдал. У “Уильямса” отличная машина и выдающаяся техническая бригада. С отличным гонщиком они были бы на других позициях».
Напоследок Нейт Сондерс из ESPN традиционно раздаёт свои награды. «Защиту дня» в Австрии провёл Даниэль Риккардо, отбивший атаку Льюиса Хэмилтона по внешнему радиусу на предпоследнем круге. Что же касается звания «гонщика дня», то им у Сондерса стал Ромен Грожан: «Шестым местом он наградил “Хаас” за сильный
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