Экс-гонщик Формулы-1, а ныне авторитетный телевизионный комментатор Мартин Брандл после Гран-при Австрии стал одним из многих, кто порадовался вхождению Валттери Боттаса в число претендентов на чемпионский титул. Отдельно Брандл оценил различия в характерах гонщиков.

«Меня поразило, насколько разные три гонщика, которые борются за победу. Трудно представить три более различных характера. Начнём с лидера. У Себастьяна есть черта, которую я видел у ряда предыдущих чемпионов: полная неспособность признать, что они могут быть не правы, и убеждение, что они всегда правы. Таким был Айртон Сенна, таким определённо был Михаэль Шумахер, у Найджела Мэнселла тоже была такая черта.

Было интересно слышать жалобы Феттеля после финиша насчёт старта Боттаса — на фоне недавних событий в Баку. Та гонка должна была нанести Феттелю урон, но к вечеру воскресенья я пришёл к выводу, что ситуация сильнее повлияла на Хэмилтона, а Себ пнул её так же, как колесо «Мерседеса».

А вот плохое настроение Льюиса сильно влияет на его выступления на трассе. Когда он счастлив, то непобедим. В Австрии это было не так. Без сомнений, стычка в Баку оставалась у него в голове, и казалось, что плохое настроение вызывало проблемы на трассе. По факту он был быстрейшим гонщиком на трассе, а для меня — пилотом дня. Но он всю гонку жаловался по радио — и из-за его жалоб, думаю, командный мостик не всегда принимал те решения, которые хотел бы сделать, исходя из своих данных и знаний. Льюис признал, что и сам мог быть агрессивнее с Риккардо.

Ну и Валттери. Победы и борьба за титул ничуть его не изменили. Он точно знает, кем является и за что борется. Это очень сильно напоминает мне Мику Хаккинена. Он просто не попадает в такие переплёты эмоций, как Феттель из-за своей самоуверенности и Льюис из-за эмоциональных перепадов. В общем, у нас восхитительное сочетание характеров, и я не знаю, чем это закончится! — заключает Брандл.

«Валттери нужно ещё прибавить»

Вместе с тем герою Австрии всё ещё есть над чем работать, указывает Лоуренс Эдмонтон из ESPN: «Валттери ещё нужно найти в среднем чуть больше десятой, чтобы начинать регулярно опережать Льюиса в квалификациях. Да, в Австрии было хорошо, но штраф Льюиса сказался на сессии. Он поставил время в Q2 на “суперсофте”, из-за чего, как сам признал, потерял ритм сессии. Это не говорит о том, что Боттас не заслуживал поула, но, вероятно, Хэмилтон “вернётся” в Сильверстоуне, так что Валттери нужно быть готовым к тому, чтобы ещё прибавить».

Важно, чтобы Хэмилтона вновь не остановили технические и другие проблемы, напоминает Эндрю Бенсон из BBC. В этом году Льюис потерял немало очков в России, Монако, Азербайджане и Австрии. В случае со Шпильбергом на пути Льюиса встал штраф, и это новый повод для обсуждения: должны ли гонщики страдать из-за отказов техники?

«Логично, что все гонщики сходятся во мнении, что не должны получать наказания за то, что находится вне их контроля, — пишет Жиль Ричардс из Guardian. — Но эти штрафы обоснованы желанием не давать топ-игрокам бесконечно тратить деньги. Глава “Мерседеса” Тото Вольф критиковал систему штрафов, поскольку она влияла на борьбу за чемпионство. Без сомнений, отчасти его слова вызваны тем, что штрафы больше бьют именно по его гонщикам. Но дело не только в Хэмилтоне: постоянные штрафы отталкивают в конец решётки Фернандо Алонсо, что уже стало нонсенсом. Росс Браун изучает ситуацию — решение можно ожидать раньше 2020 года».

«Кими равнодушен, даже когда его критикует Маркьонне»

Пока в «Мерседесе» сразу два гонщика борются за титул, в «Феррари» всё проще. Михаэль Шмидт из Auto Motor und Sport уверен, что в Австрии «Скудерия» пожертвовала гонкой Кими Райкконена ради его напарника.



«В “Феррари” легко могли отразить атаку Хэмилтона с помощью раннего пит-стопа. На 29-м круге отрыв Райкконена от Переса и Грожана уже был достаточным, чтобы вернуться впереди обоих. “Для нас “Феррари” оставила дверь открытой. И мы приняли предложение. “Феррари” должны были знать, чтобы мы попробуем “срезать” их на пит-стопе при первой возможности”, — признались в лагере “Мерседеса”.



Но у “Феррари” была причина, чтобы оставлять их номера два на трассе так долго, как это возможно. Команда хорошо поработала с прицелом на титул. Борьба с Кими стоила Хэмилтону 13 секунд — это было гарантией, что он не станет угрозой для Феттеля. А в итоге британец оказался так далеко, что не прошёл даже Риккардо», — обращает внимание Шмидт.

«Айсмен в последнее время выглядит слишком расслабленным, — пишет Кристиан Ниммерволь из Motorsport-Total. — Его интервью напоминают послеобеденные ток-шоу, и даже когда президент Маркьонне вновь публично его критикует, Кими остаётся равнодушен. Возможно, Райкконен более расслаблен после рождения второго ребёнка, но так же потому, что он знает: скоро цирк Ф-1 останется позади. Как бы то ни было, а общем зачёте у него нет даже половины очков Феттеля. Это не отражает его таланта».

«Не знаю, кто выдаёт больше — Феттель или машина, — признаётся Мануэль Франко из AS. — Хотелось бы увидеть рядом с немцем ещё одного отличного пилота, чтобы всё проверить». Намёк на Алонсо?

Не убеждают Франко и два гонщика «Уильямса»: «Извините, дорогие друзья, но даже несмотря на подиум Стролла канадцу всё ещё надо учиться, а Масса уже слишком сильно сдал. У “Уильямса” отличная машина и выдающаяся техническая бригада. С отличным гонщиком они были бы на других позициях».