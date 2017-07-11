Владельцы трассы в Сильверстоуне разорвали контракт с «Формулой-1»
BRDC (Британский клуб гонщиков), которые владеет трассой, сообщил, что не может больше проводить гонки «Формулы-1». Ситуация может измениться, если новое соглашение будет заключено на других условиях.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы достигли переломного момента. Мы не можем больше позволить нашей гоночной страсти идти впереди холодного расчета. В 2015 году мы потеряли £2,8 млн, спустя год потеряли £4,8 млн, и ожидаем, что потеряем столько же и в этом году», — сказал глава BRDC Джон Грант.
«Мы надеемся, что новое соглашение все же возможно, и мы сможем получить гарантии финансовой стабильности. В этом случае “Гран-при Великобритании” остается в Сильверстоуне на многие годы», — добавил он.
Сильверстоун впервые принял гонку «Формулы-1» в 1950 году.
Владельцы «Формулы-1» Liberty Media выразили сожаление, что BRDC принял именно такое решение и именно в этот момент.
«Эта неделя, неделя до
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter