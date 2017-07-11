Владельцы трассы в Сильверстоуне разорвали контракт с «Формулой-1»

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«Мы достигли переломного момента. Мы не можем больше позволить нашей гоночной страсти идти впереди холодного расчета. В 2015 году мы потеряли £2,8 млн, спустя год потеряли £4,8 млн, и ожидаем, что потеряем столько же и в этом году», — сказал глава BRDC Джон Грант.

«Мы надеемся, что новое соглашение все же возможно, и мы сможем получить гарантии финансовой стабильности. В этом случае “Гран-при Великобритании” остается в Сильверстоуне на многие годы», — добавил он.

Сильверстоун впервые принял гонку «Формулы-1» в 1950 году. Какое-то время Гран-При Великобритании принимали также трассы в Брэндс-Хэтч и Эйнтри, а с 1987 года этот этап каждый год проходил только в Сильверстоуне.

Владельцы «Формулы-1» Liberty Media выразили сожаление, что BRDC принял именно такое решение и именно в этот момент.

«Эта неделя, неделя до Гран-при Великобритании, должна была стать праздником “Формулы-1” и Сильверстоуна. Нам жаль, что владельцы трассы предпочли, вместо того, чтобы праздновать на этой неделе, именно сейчас активировать пункт о разрыве соглашения притом, что этот пункт вступит в силу только через три года», — заявил пресс-атташе компании.